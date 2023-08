Palmeiras empata com Pereira (0-0) e vai enfrentar Boca em sua 4ª semifinal seguida de Libertadores

O Palmeiras se classificou para sua quarta semifinal consecutiva da Copa Libertadores ao empatar em 0 a 0 com o Deportivo Pereira, nesta quarta-feira (30), em São Paulo, após golear por 4 a 0 no jogo de ida na Colômbia. No estádio Allianz Parque, o 'Verdão' aproveitou a ampla vantagem contra um time modesto que avançou mais do que o esperado em sua primeira participação no torneio continental. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine E o Palmeiras consolidou sua grande campanha, com nove jogos consecutivos de Libertadores sem perder (sete vitórias e dois empates), rumo ao sonho de erguer sua quarta taça, após as conquistadas em 1999, 2020 e 2021.

O atual campeão brasileiro vai enfrentar daqui a um mês o Boca Juniors, que também se classificou nesta quarta-feira ao vencer o Racing nos pênaltis no estádio El Cilindro, em Avellaneda. Apesar da enorme vantagem obtida no jogo de ida das quartas de final, na semana passada em Pereira, o técnico português Abel Ferreira colocou em campo a maioria dos seus titulares. O português de 44 anos provavelmente quis evitar surpresas contra os colombianos que mostraram sua força ao vencer o Boca na fase de grupos e eliminar o equatoriano Independiente del Valle, campeão da Sul-Americana de 2022, nas oitavas de final. Mas Abel não pôde contar com o meia Gabriel Menino, suspenso, nem com Dudu, seu atacante mais importante e que provavelmente ficará afastado pelo resto da temporada devido a uma grave lesão no joelho direito.

O jogo contra o Pereira foi um bom cenário para testar alternativas na ausência do atacante, principalmente devido ao reduzido elenco que formou para esta temporada em meio às dificuldades para realizar contratações. Abel optou por dois atacantes, Rony e o argentino José Manuel López, e uma linha de três zagueiros. Embora comedidos no ataque, os seus homens mantiveram a ideia que lhes permitiu levantar oito troféus desde a sua chegada, em novembro de 2020. O goleiro colombiano Aldair Quintana foi testado logo cedo com um chute de pé esquerdo de López (17'), lançado após recuperar uma bola na saída do Deportivo Pereira.

Mas o Pereira foi consistente na defesa e ousado no ataque, mostrando uma imagem condizente com a exibida ao longo do torneio, ao qual chegou sem grande parte dos jogadores que, comandados pelo promissor técnico Alejandro Restrepo, conquistaram a primeira liga do clube em dezembro.