Palestino e soldado israelense morrem após ataque na Cisjordânia

Um palestino atropelou três soldados israelenses com um caminhão, nesta quinta-feira (31), perto de um posto de controle na Cisjordânia, matando um deles antes de ser morto a tiros, informaram autoridades israelenses.

O motorista do caminhão era um palestino de 41 anos da Cisjordânia com permissão para trabalhar em Israel, disse o chefe de polícia Avi Biton, à imprensa, no local do ataque.

"As pessoas que ele atropelou com seu caminhão eram soldados", acrescentou.