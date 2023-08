ONU renova sua força de paz no Líbano por mais um ano

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil, sigla em inglês), em operação desde 1978, tem como objetivo criar uma barreira entre Israel e o Líbano, que tecnicamente estão em guerra.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas renovou, nesta quinta-feira (31), o mandato de sua missão de paz no Líbano por mais um ano, após um debate tenso sobre a liberdade de movimento das tropas dentro do país.

A resolução desta quinta-feira, aprovada com 13 votos a favor e a abstenção da Rússia e da China, mantém a força até 31 de agosto de 2024 no Líbano.

O mandato é em grande parte idêntico ao acordo do ano passado sobre permitir a liberdade de movimento dos cerca de 10.000 soldados da força de paz no país, um ponto que foi contestado tanto pelo governo libanês quanto pelo poderoso grupo pró-iraniano Hezbollah.

O texto "insta todas as partes (...) a garantir que a liberdade de movimento da Unifil em todas as suas operações e o acesso da Unifil à Linha Azul em todas as suas partes sejam plenamente respeitados e sem impedimentos".

A Linha Azul é a fronteira demarcada pela ONU em 2000 após a retirada das tropas israelenses do sul do Líbano.

"A Unifil não precisa de autorização prévia ou permissão para realizar as tarefas que lhe foram atribuídas e (...) está autorizada a conduzir sua operação de forma independente, mantendo a coordenação com o governo do Líbano", acrescentava o texto.

A força de paz foi criada em 1978 para supervisionar a retirada das tropas israelenses após a invasão do Líbano em retaliação a um ataque palestino.