O que sabe sobre a influência da mudança climática nos furacões

Em maio, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) antecipou uma temporada de furacões no Atlântico "quase normal".

Os cientistas têm alertado para o impacto da mudança climática em furacões como Idalia, que se fortaleceu rapidamente no Golfo do México antes de tocar a terra na Flórida na quarta-feira.

Esta previsão baseou-se em grande parte na existência do fenômeno meteorológico El Niño, que contém a formação de furacões ao aumentar a circulação vertical do vento, que provoca a descida do ar frio.

A entrada deste ar "seco e menos energético" no coração de um ciclone tropical "impede que ele se fortaleça", disse à AFP Allison Wing, cientista da Universidade Estadual da Flórida.

Mas em agosto, a agência ajustou as suas previsões para cima, anunciando que a temporada seria "acima do normal" com base nas condições oceânicas e atmosféricas.

Explicou que "temperaturas recordes na superfície do Atlântico" provavelmente compensariam os efeitos desfavoráveis do El Niño para os furacões.

"Em termos de previsões sazonais, é um ano complicado porque temos estes dois fatores contraditórios", acrescentou Wing.

Em 24 de julho, uma boia no extremo sul da Flórida registrou uma temperatura de 38,4ºC, mais próxima a de uma banheira de hidromassagem do que a de um oceano, um possível recorde mundial.