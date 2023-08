Lucas Hernández volta à seleção francesa após 9 meses de ausência

O defensor Lucas Hernández, do Paris Saint-Germain, está de volta à seleção da França após nove meses de ausência devido a uma ruptura de ligamentos durante a Copa do Mundo de 2022, ao ser convocado pelo técnico Didier Deschamps nesta quinta-feira (31) para os jogos contra Irlanda e Alemanha, nos dias 7 e 12 de setembro.

Hernández se lesionou em novembro do ano passado, no duelo dos 'Bleus' contra a Austrália, na fase de grupos do Mundial do Catar, e ficou afastado dos gramados até julho deste ano, quando participou dos amistosos de pré-temporada do PSG.

Deschamps deixou de fora os bolantes os volantes Paul Pogba e N'Golo Kanté, também recuperados de graves lesões, e cujos nomes eram especulados nesta convocação.