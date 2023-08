Líderes do Proud Boys são condenados a 17 e 15 anos por invasão ao Capitólio nos EUA

Dois líderes do grupo de extrema direita americana Proud Boys foram condenados, nesta quinta-feira (31), a 17 e 15 anos de prisão, respectivamente, pela participação na invasão ao Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021.

As sentenças estão entre as mais duras proferidas pela justiça americana neste caso, mas a maioria dos comentaristas jurídicos esperava penas ainda mais rigorosas.

Os promotores tinham pedido 33 anos de prisão para Joe Biggs, um veterano de guerra do Iraque e do Afeganistão, que levou cerca de 200 membros do Proud Boys ao Capitólio para tentar anular à força a certificação da vitória do democrata Joe Biden sobre o então presidente, o republicano Donald Trump.