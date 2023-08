Itália: trem atinge equipe que fazia manutenção dos trilhos e mata 5

No norte da Itália, um trem fora de serviço em alta velocidade atingiu um grupo de trabalhadores que estavam fazendo manutenção noturna nos trilhos, nesta quinta-feira, 31, matando cinco pessoas. O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite em uma estação de Brandizzo, cidade na região de Piemonte.

O governador de Piemonte, Alberto Cirio, disse que a causa do acidente está sob investigação. O prefeito de Brandizzo, Paolo Bodoni, afirmou que havia indícios de que a tripulação do trem não sabia que havia trabalhadores nos trilhos, informou La Stampa, um jornal da principal cidade do Piemonte, Torino.

A rádio estatal da Itália disse inicialmente que autoridades estimaram que o trem estava se locomovendo a uma velocidade de 160 km/h. Mas uma investigação preliminar da polícia ferroviária reduziu posteriormente a estimativa de velocidade para cerca de 100 km/h, disse o jornal Corriere della Sera.