Irã acusa Israel de tentar 'sabotar' sua indústria de mísseis

O Irã afirmou nesta quinta-feira (31) que frustrou um projeto "muito complexo" do Mossad, a agência de inteligência estrangeira de Israel, de "sabotagem" de sua indústria de mísseis balísticos.

O serviço de Inteligência do Ministério da Defesa descobriu "uma rede muito profissional" que contava com agentes "infiltrados" no país e que "planejavam introduzir peças defeituosas no processo de produção de mísseis", disse a agência de notícias Irna, citando uma autoridade.

O grupo tentou "colocar um circuito indetectável em algumas partes do conector do míssil para provocar sua explosão em um dado momento", disse o vice-ministro da Defesa, Mehdi Farahi.