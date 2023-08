Inter Miami fica só no empate com Nashville (0-0) e se complica na MLS

Sem o brilho de seus últimos nove jogos, Lionel Messi e Inter Miami saíram nesta quarta-feira (30) de mãos vazias do DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale, após empatarem em 0 a 0 com o Nashville, resultado que complica a presença do time da Flórida nos playoffs da MLS.

Não foi a noite do Inter Miami, que esbarrou repetidas vezes em um Nashville bem posicionado na defesa, e que poderia até ter vencido se não fossem as oportunas intervenções do goleiro americano Drake Callender.

Messi, que disputou o seu segundo jogo na temporada regular da MLS, voltou a liderar a equipe, mas não encontrou as triangulações certas com o venezuelano Josef Martínez ou com o finlandês Robert Taylor para gerar situações claras de gol.