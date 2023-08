Inflação na Eurozona permanece estável e apresenta dilema ao BCE

A inflação na Eurozona permaneceu estável em agosto, a 5,3% em termos anuais, anunciou nesta quinta-feira (31) a Eurostat, a agência europeia de estatísticas, o que gera um dilema para o Banco Central Europeu (BCE) sobre a continuidade do aumento das taxas de juros ou uma mudança na política diante do risco de recessão.

O índice de preços ao consumidor alcançou 5,3% em agosto, apesar da queda dos preços da energia e de uma leve desaceleração da alta do custo dos alimentos, destacou a Eurostat.

Os dados da inflação publicados pela Eurostat ficaram acima das expectativas dos analistas da Factset e da Bloomberg, que projetavam índice de 5,1%.

A inflação no conjunto dos 20 países que utilizam o euro atingiu o recorde de 10,6% em outubro de 2022, uma consequência do aumento dos preços do gás e do petróleo devido ao impacto da guerra na Ucrânia.

Mas o índice continua muito acima da meta do BCE, que visa uma inflação de 2%.

Na próxima reunião, os ministros da instituição responsável pela emissão do euro terão de examinar o risco de inflação diante dos temores sobre o estado da economia, depois da publicação nas últimas semanas de alguns indicadores que apontaram problemas no horizonte.

O índice sobre os gestores de compras em agosto mostrou que a economia da zona do euro registra uma contração no ritmo mais rápido em três anos, à medida que a queda na atividade industrial contagia o setor de serviços.