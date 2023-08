Incêndio nas Filipinas deixa 15 mortos

Quinze pessoas, incluindo um menino de três anos, morreram em um incêndio, nesta quinta-feira (31), em uma casa usada como fábrica têxtil em Manila, nas Filipinas, informaram as autoridades locais.

O incêndio ocorreu em um prédio de dois andares, disse o chefe dos bombeiros, Aristóteles Banaga, acrescentando que a causa do incêndio está sendo investigada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dezoito pessoas estavam dentro do prédio no momento do incêndio e, dessas, três conseguiram escapar, relatou a prefeita Joy Belmonte.