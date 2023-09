Incêndio em prédio de Joanesburgo deixa 74 mortos

Setenta e quatro pessoas, entre elas 12 crianças, morreram em um incêndio que atingiu um prédio de cinco andares no centro de Joanesburgo, segundo um balanço divulgado nesta quinta-feira por autoridades sul-africanas. O incêndio, um dos mais mortais do mundo nos últimos anos, deixou também 61 feridos, que foram enviados ao hospital, indicaram as autoridades. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Thembalethu Mpahlaza, chefe dos serviços forenses da província de Gauteng, onde está Joanesburgo e a capital, Pretória, indicou que foram encontrados 74 corpos, incluindo 24 do sexo feminino, 40 homens e 10 que estão "tão queimados" que é impossível "reconhecê-los". "Também temos 12 crianças nesta tragédia", indicou, em coletiva de imprensa.

O prédio afetado pelas chamas fica em uma área abandonada que já abrigou o distrito comercial da capital econômica da África do Sul, e havia sido ocupado como residência informal, informou Mulaudzi. Até agora, as causas da tragédia, que começou durante a noite, ainda não são conhecidas. Mgcini Tshwaku, membro do comitê municipal da cidade responsável pela segurança pública, apontou como causa provável o uso de velas para iluminar o interior do edifício. "Dentro do prédio havia um portão (de segurança) que estava fechado e as pessoas não conseguiram sair", explicou Tshwaku. "Muitos corpos carbonizados foram encontrados amontoados neste portão", afirmou. "Muitas pessoas podem ter ficado presas dentro do prédio quando o incêndio começou", acrescentou Mulaudzi, antes de informar que pessoas em situação de rua estavam vivendo no edifício. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, lamentou uma "imensa tragédia para as famílias, cujos parentes morreram em condições terríveis". "Nossos corações estão com todos os afetados por este desastre", acrescentou. O secretário-geral da ONU, António Guterres, está "profundamente entristecido" pela tragédia e propôs que suas equipes "trabalhem com as autoridades para evitar outros incidentes dessa natureza", disse seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

Um jornalista da AFP presente no local do incêndio disse que os serviços de emergência retiravam corpos carbonizados do edifício e os colocavam sob mantas e lençóis na rua. "Agradeço por estar vivo, muitas pessoas correram, tentando encontrar a saída de emergência. Muitos morreram por causa da fumaça inalada", declarou Kenny Bupe, que estava no imóvel para visitar um amigo. O homem, de 28 anos, explicou que integrava um grupo que conseguiu forçar uma porta de emergência que estava trancada e escapar do prédio, enquanto outros "pularam" das janelas para tentar salvar suas vidas.

Várias testemunhas relataram que pais jogaram seus bebês pela janela em direção à rua, esperando poder salvá-los. "Havia pessoas agarrando os bebês e segurando colchões [na rua] para eles", explicou Mac Katlego (25 anos), que vive do outro lado da rua.