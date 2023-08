Incêndio em edifício de Johanesburgo deixa pelo menos 74 mortos

O incêndio, um dos mais mortais do mundo nos últimos anos, deixou também 61 feridos, que foram enviados ao hospital, indicaram as autoridades.

"Dentro do prédio havia um portão (de segurança) que estava fechado e as pessoas não conseguiram sair", explicou Tshwaku.

Mgcini Tshwaku, membro do comitê municipal da cidade responsável pela segurança pública, apontou como causa provável o uso de velas para iluminar o interior do edifício.

"Muitas pessoas podem ter ficado presas dentro do prédio quando o incêndio começou", acrescentou Mulaudzi, antes de informar que pessoas em situação de rua estavam vivendo no edifício.

Um jornalista da AFP presente no local do incêndio disse que os serviços de emergência retiravam corpos carbonizados do edifício e os colocavam sob mantas e lençóis na rua.

Várias testemunhas relataram que pais jogaram seus bebês pela janela em direção à rua, esperando poder salvá-los.

"Havia pessoas agarrando os bebês e segurando colchões [na rua] para eles", explicou Mac Katlego (25 anos), que vive do outro lado da rua.

O incêndio, o mais grave já ocorrido na África do Sul, foi controlado e as buscas estavam perto de terminar.

Caminhões de bombeiros e ambulâncias estacionaram em frente ao prédio vermelho e branco com janelas queimadas isolado pela polícia, enquanto uma multidão de curiosos se amontoava.

Os socorristas ajudaram os sobreviventes, muitos deles em choque, enquanto duas mulheres consolavam-se chorando em uma rua próxima.

"Realmente é um dia triste para a cidade de Johanesburgo (...) Em mais de 20 anos de serviço, eu nunca vi algo assim ", disse Mulaudzi.

No imóvel de tijolos vermelhos e brancos, haviam sido instaladas mais de "80 abrigos", calculam as autoridades

Um vizinho do edifício, Noma Mahlalela, de 41 anos, classificou esta manhã de quinta como uma "cena de caos, com corpos no chão por todos os lados", e afirmou que a maioria das pessoas que residiam no prédio era de estrangeiros.

A ocupação ilegal de edifícios em desuso é comum no centro de Johanesburgo, onde muitos imóveis são controlados por grupos criminosos que cobram aluguel dos ocupantes.

Em junho, um incêndio destruiu um edifício nessa mesma cidade, provocando a morte de duas crianças de menos de 10 anos que haviam ficado presas em um apartamento.

ub/rox/mis/meb/mas/fp/aa/dd