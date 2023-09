Hong Kong cancela voos e fecha escolas antes de tufão

Hong Kong fechou escolas, paralisou as operações no aeroporto e cancelou as negociações na bolsa de valores nesta sexta-feira (31), devido à aproximação do supertufão Saola da costa meridional da China.

O centro financeiro internacional emitiu durante a madrugada o terceiro nível de alerta mais elevado para tufões. Às 8h locais, Saola se encontrava 230km ao leste de Hong Kong, com rajadas de vento de até 205 km/h, segundo o observatório meteorológico local.

As ruas estavam quase desertas na manhã desta sexta-feira, com uma garoa que deve evoluir para tempestades e ventos intensos.