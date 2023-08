Gabão empossará general como presidente 'de transição' na segunda-feira

O general Brice Oligui Nguema será empossado presidente de "transição" no Gabão na segunda-feira (4), anunciou o entorno do general nesta quinta-feira (31), após o golpe militar que acabou com os 55 anos de poder da dinastia da família Bongo neste país africano.

O presidente Ali Bongo foi deposto na quarta-feira por integrantes do exército, pouco depois do anúncio por parte das autoridades eleitorais de sua reeleição para um terceiro mandato - ele estava há 14 anos no poder.

O patriarca da família, Omar Bongo, governou o país rico em petróleo da África Central por mais de 41 anos.