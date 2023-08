Furacão deixa 2 mortos, 470 mil sem luz e causa enchentes na Flórida

Os Estados da Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte também foram atingidos. Autoridades estaduais emitiram alertas de emergência. Deanne Criswell, diretora da Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema, na sigla em inglês), disse que os efeitos da tempestade serão sentidos até o fim de semana.

O Idalia tocou ontem a costa dos EUA como um furacão de categoria 3, com ventos de até 215 km/h, matando duas pessoas na Flórida, deixando mais de 470 mil moradores sem energia elétrica e provocando inundações. As duas mortes foram de motoristas que foram surpreendidos e sofreram acidentes no meio da tempestade.

Alto risco

Em muitos lugares da Flórida, além da falta de luz, o fornecimento de água também foi interrompido. Em Perry, no norte do Estado, os hotéis ficaram lotados de pessoas que fugiram da destruição. Muitos moradores, no entanto, não tinham dinheiro para pagar um quarto. "Nem todo mundo pode pagar", disse Amanda Manning, de 42 anos, que optou por ficar em sua casa alugada, mesmo depois que uma árvore caiu e destruiu o telhado.

Além da força dos ventos e da quantidade de água, uma rara superlua se tornou uma das maiores preocupações das autoridades locais. O fenômeno pode elevar as marés acima do normal, agravando as inundações. "O momento é muito ruim", disse Brian Haines, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional, na Carolina do Sul.