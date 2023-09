Felipe Meligeni abandona jogo contra argentino Báez se despede do US Open

O tenista brasileiro Felipe Meligeni se despediu do US Open nesta quinta-feira (31), ao abandonar o duelo da segunda rodada contra o argentino Sebastián Báez no quarto set por problemas físicos.

Depois de vencer o primeiro set (7-6, 9/7), Felipe sofreu a virada do argentino (6-4 e 6-4).

Antes de Báez fechar a terceira parcial, o brasileiro começou a sentir dores no pé esquerdo e recebeu atendimento médico. Ele tentou continuar no jogo, mas acabou decidindo abandonar a partida.