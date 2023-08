Comunicado do Business Wire :PLANETS Co., Ltd.

As visitors touch the countless crystals of light floating in the air, the work transforms interactively. On view at teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Ephemeral Solidified Light / Photo: teamLab)

O teamLab Planets TOKYO DMM ("teamLab Planets"), o museu de imersão corporal do coletivo de arte teamLab em Toyosu, Tóquio, celebrou seu quinto aniversário com a renovação dos espaços de obras de arte, tornando a experiência ainda mais imersiva.

No The Infinite Crystal Universe, uma obra de arte que cria uma escultura tridimensional a partir de uma coleção de pontos de luz, os visitantes podem participar do trabalho usando o aplicativo teamLab e criar a obra de arte junto com outras pessoas no espaço. Ao jogar uma estrela de sua escolha no aplicativo, uma escultura de luz é criada na sua frente, e o espaço dessa obra é criado por um grupo dessas esculturas de luz. Com a renovação, cinco novas esculturas de luz foram adicionadas à instalação.

Dentro de uma obra de arte imersiva que os visitantes vivenciam ao entrar na água, inúmeras massas de luz flutuam no ar, cada uma composta por múltiplas cores. Os limites de cada cor estão claramente separados, como se fossem sólidos. A separação de cores aparentemente sólida das massas de luz não é vista no mundo natural e é causada por extrema sincronização. Através da auto-organização ao longo do tempo, este fenômeno de sincronização cria uma grande estrutura ordenada.

Nos seis meses de março a agosto de 2023, o museu recebeu aproximadamente um milhão de visitantes de 182 países e regiões fora do Japão. Isso representa 70% do número total de visitantes do museu (*1). Também foi relatado que aproximadamente 1 em cada 10 visitantes estrangeiros do Japão estão visitando o teamLab Planets (*2).

Junto com outras pessoas, mergulhe todo o seu corpo, perceba com seu corpo e torne-se um com o mundo

Além disso, o teamLab Planets, que estava originalmente programado para fechar no final de 2023, foi estendido até o final de 2027 devido à popularidade do museu.

As pessoas andam descalças e mergulham seus corpos inteiros nas vastas obras de arte juntamente com outros. As obras de arte mudam sob a presença das pessoas, borrando a percepção das fronteiras entre o eu e as obras. Outras pessoas também causam mudanças nas obras de arte, diluindo as fronteiras entre elas e as obras, e criando uma continuidade entre o eu, a arte e os outros.

O teamLab Planets é um museu onde você caminha pela água e um jardim onde você se torna um com as flores. Ele é composto por 4 espaços de obras de arte em grande escala e 2 jardins criados pelo coletivo de arte teamLab.

*1, site oficial do teamLab Planets, dados de compra de ingressos (dados obtidos de 1º de março a 31 de agosto de 2023) *2 "Amazing Nippon / Digital Art Museum in Tokyo Enchants Overseas Tourists - The Japan News" The Japan News by the Yomiuri Shimbun. 5 de agosto de 2023.

Sobre o Museu

Sobre a teamLab

A teamLab (fundado em 2001) é um coletivo de arte internacional. Sua prática colaborativa busca navegar na confluência entre arte, ciência, tecnologia e o mundo natural. Por meio da arte, o grupo interdisciplinar de especialistas, incluindo artistas, programadores, engenheiros, animadores de computação gráfica, matemáticos e arquitetos, visa explorar a relação entre o eu e o mundo, e novas formas de percepção.

Para entender o mundo ao seu redor, as pessoas o separam em entidades independentes com limites percebidos entre elas. O teamLab busca transcender esses limites em nossas percepções do mundo, da relação entre o eu e o mundo e da continuidade do tempo. Tudo existe em uma continuidade longa, frágil, porém milagrosa e sem fronteiras.

Exposições do teamLab foram realizadas em cidades ao redor do mundo, incluindo Nova York, Londres, Paris, Singapura, Vale do Silício, Pequim e Melbourne, entre outras. Museus e exposições permanentes em grande escala do teamLab incluem teamLab Borderless e teamLab Planets em Tóquio, teamLab Borderless Shanghai, teamLab SuperNature Macao e teamLab Massless Beijing, com mais inaugurações em cidades como Abu Dhabi, Hamburgo, Jeddah e Utrecht.

As obras do teamLab estão na coleção permanente do Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Art Gallery of New South Wales, Sydney; Art Gallery of South Australia, Adelaide; Asian Art Museum, São Francisco; Asia Society Museum, Nova York; Borusan Contemporary Art Collection, Istambul; National Gallery of Victoria, Melbourne; e Amos Rex, Helsinki, entre outros.

O teamLab é representado pela Pace Gallery, Martin Browne Contemporary e Ikkan Art.

teamLab: https://www.teamlab.art/ Instagram: https://instagram.com/teamlab/ Facebook: https://www.facebook.com/teamLab.inc Twitter: https://twitter.com/teamLab_net YouTube: https://www.youtube.com/c/teamLabART

