Comunicado do Business Wire :Marjan

A Marjan, a principal incorporadora de propriedades em Ras Al Khaimah, anunciou hoje o lançamento de um Hotel W na Al Marjan Island, graças a uma colaboração entre a Marriott International, Inc. e a Dalands Holding. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230831193727/pt/ Al Marjan Island to feature Marriott International's second hospitality offering on its shores: W Al Marjan Island (Photo: AETOSWire)

Com inauguração prevista para o início de 2027, o W Al Marjan Island está pronto para alcançar uma dupla distinção, não apenas como o segundo empreendimento hoteleiro da Marriott International na ilha, mas também como a primeira propriedade do W Hotel em Ras Al Khaimah, trazendo o ousado design da marca, serviço excepcional e programação sempre ativa para o emirado do norte. Destinado a ser localizado na principal ilha do arquipélago de Marjan, tendo como pano de fundo o cenário pitoresco da Península Arábica e cercado pelas montanhas Yanas e Jais, o hotel elevará ainda mais o apelo desse próspero destino de lazer para os viajantes do mundo todo. Com uma oferta de 300 quartos e suítes de hotel com vistas panorâmicas do mar, essa magnífica propriedade tem previsão de incluir espaços exclusivos como a Sala de Estar, deck WET, Lounge W, Spa AWAY e centro de fitness FIT, juntamente com três restaurantes e espaços comerciais. Abdulla Al Abdouli, diretor-executivo da Marjan, disse: "À medida que Ras Al Khaimah consolida de maneira justa sua posição no cenário global do turismo, nós nos orgulhamos de nossa contribuição significativa para aprimorar sua credibilidade e atratividade entre os investidores internacionais. Esse compromisso resultou em uma infinidade de projetos prestigiosos, como exemplificado pelo lançamento do W Al Marjan Island." "Estamos entusiasmados em trabalhar com a Dalands Holding para trazer a energia revigorante e o design dinâmico da W para a Ilha Al Marjan", disse Saahil Lalit, vice-presidente de Desenvolvimento do Oriente Médio da Marriott International. "Ras Al Khaimah continua sendo um destino de lazer muito procurado, atraindo viajantes globais para suas praias e atrações idílicas." Saurabh Gupta, CEO da Dalands Holding, disse: "Acreditamos que esse desenvolvimento único será imensamente popular por seu design icônico, acomodações luxuosas e opções gastronômicas modernas. Assim como os outros hotéis de luxo em nosso portfólio, estamos desenvolvendo o W Al Marjan Island em torno das necessidades percebidas de nossos futuros hóspedes, criando ofertas excepcionais e experiências inesquecíveis."

Com praias de areia branca que se estendem por 7,8 km e uma orla de 23 km, uma série de atividades e esportes aquáticos, a Al Marjan Island está reimaginando a vida luxuosa à beira-mar em Ras Al Khaimah. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. *Fonte:AETOSWire

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230831193727/pt/