Cartéis explodem ao menos 4 carros-bomba em menos de 24 horas no Equador

Grupos armados ligados a cartéis de narcotraficantes explodiram ao menos quatro carros-bomba no Equador nesta quinta-feira, 31. Os ataques ocorreram em Quito e próximos à fronteira com o Peru e não deixaram feridos. Segundo a polícia, as explosões foram uma retaliação à decisão do governo de transferir líderes de facção de presídios locais.

Os atentados ocorrem três semanas depois da morte do candidato à presidência Fernando Villavicencio e em meio a campanha do segundo turno das eleições presidenciais, entre a esquerdista Luisa Gonzalez e o direitista Daniel Noboa, marcado para 15 de outubro.

As explosões aumentaram a preocupação nas ruas de Quito e, segundo analistas, são um exemplo do caráter frágil da atual política de segurança pública equatoriana, às voltas com o aumento da criminalidade e a violência entre narcotraficantes nos últimos anos.