Bolsonaro e Michelle ficam em silêncio em depoimento à PF por escândalo de joias

Jair e Michelle Bolsonaro "optam por adotar a prerrogativa do silêncio no tocante aos fatos ora apurados", dizem as notas apresentadas à PF pela defesa do casal, segundo documentos divulgados na imprensa.

Os advogados avaliaram que seus clientes não foram convocados pela autoridade competente, por isso decidiram não falar até que estejam diante de um "juízo competente".

"Não se trata de ficar em silêncio. Estou totalmente à disposição para falar na esfera competente e não posso me submeter a prestar depoimento em local impróprio", declarou Michelle em nota compartilhada em seu perfil no Instagram.

No total, sete suspeitos foram chamados para prestar depoimento nesta quinta-feira em Brasília, e um em São Paulo. Autoridades querem saber se houve, de fato, desvio de vários conjuntos de joias doadas pela Arábia Saudita, algumas das quais entraram irregularmente no Brasil em 2019. Entre elas, um relógio de luxo que teria sido vendido e depois comprado de volta nos Estados Unidos por Frederick Wassef, advogado de Bolsonaro.

"Quero aproveitar o momento para dizer o seguinte: Eu tenho sido vítima de uma campanha covarde de fake news, eu estou absolutamente tranquilo, jamais cometi qualquer irregularidade ou ilícito", disse Wassef a jornalistas, ao entrar na sede da Polícia Federal em São Paulo.