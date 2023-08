Alunos com abayas e qamis não entrarão em sala 'a partir de segunda-feira' na França

Estudantes que chegarem às escolas vestindo abaya ou qamis (trajes muçulmanos) não poderão entrar em sala na França, mas "serão acolhidos" pelos estabelecimentos escolares, que deverão "explicar-lhes o sentido" desta proibição, disse nesta quinta-feira o ministro da Educação, Gabriel Attal.

Attal, que anunciou no domingo a proibição deste longo traje tradicional que cobre o corpo todo utilizado por algumas estudantes muçulmanas, destacou nesta quinta-feira que a nova norma também incluirá o qamis, a versão masculina da vestimenta.

"Atrás do abaya, atrás do qamis, há meninas, meninos e famílias. Seres humanos com quem é preciso dialogar, aplicar pedagogia", estimou o novo ministro da Educação.