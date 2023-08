A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Leitura de sentença de Dominic Pezzola e Ethan Nordean, membros do Proud Boys, por ataque ao Capitólio -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Bienal do Livro 2023 - (até 10)

BUENOS AIRES (Argentina) - Festival de Tango - (até 3 de Setembro)

Europa

VENEZA (Itália) - Festival Internacional de Veneza - (até 9 de Setembro)

CHÍOS (Grécia) - Inauguração de centro de acolhimento de migrantes (data a ser confirmada) -

(+) UCRÂNIA - Volta às aulas na Ucrânia -

(+) BIELORRÚSSIA - Belarus sedia treinos da Organização do Tratado de Segurança Coletiva liderados por Moscou - (até 6)

Ásia-Pacífico

ULAN BATOR (Mongólia) - Visita do papa Francisco - (até 4 de Setembro)

SÁBADO, 2 DE SETEMBRO DE 2023

América

SÃO PAULO (Brasil) - Festival de música The Town | Primeira Edição, mesmos organizadores do Rock In Rio - (até 10)

Europa

BOURNEMOUTH (Reino Unido) - 50º aniversário da morte do romancista britânico John Reginald R. Tolkien, autor da trilogia 'O Senhor dos Anéis' -

Ásia-Pacífico

(*) SRIHARIKOTA (Índia) - Índia lançará sua primeira missão de observação espacial, Aditya-L1, para estudar o Sol -

PEQUIM (China) - Introdução de novas leis que restringem smartphones e uso da Internet para jovens chineses -

SEGUNDA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2023

América

MENLO PARK (Estados Unidos) - Google completa 25 anos -

Europa

(+) BARCELONA (Espanha) - Manifestação em apoio à jogadora espanhola Jenni Hermoso -

TERÇA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2023

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - 78ª Sessão da Assembleia Geral da ONU - (até 30)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Sentença de Enrique Tarrio, membro do Proud Boys, por ataque ao Capitólio -

QUARTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2023

América

ATLANTA (Estados Unidos) - Ex-presidente Donald Trump e 18 co-acusados, indiciados por tentar anular resultado das eleições - 11H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Coleção de Freddie Mercury vai a leilão na Sotheby's -

QUINTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 2023

América

(+) TORONTO (Canadá) - Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) - (até 17)

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Dia da Independência -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana de Moda de Nova York - (até 13)

SEXTA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2023

Mundo

(+) MUNDO - Edição especial e única de revista Tintin será publicada após 35 anos -

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Primeiro aniversário de morte da rainha Elizabeth II -