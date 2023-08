Xóchitl Gálvez lidera pesquisas para candidatura opositora à Presidência do México

O comitê organizador da Frente Ampla pelo México - também integrada pelo esquerdista PRD - tem previsto realizar no domingo, 3 de setembro, uma consulta civil aberta, que seria a instância definitiva para escolher a candidata.

Com 57,6% dos votos emitidos por consultas telefônicas e em residências, Gálvez, apoiada pelo Partido Ação Nacional (PAN, liberal conservador), superou Beatriz Paredes, do antes hegemônico PRI, que obteve 42,4%.

A senadora direitista Xóchitl Gálvez lidera as pesquisas para definir a candidatura presidencial da principal frente de partidos da oposição para as eleições presidenciais do México, informou, nesta quarta-feira (30), o comitê organizador deste bloco.

Se vencer a disputa, Gálvez, de 60 anos, poderia enfrentar outra mulher, Claudia Sheinbaum, favorita da situação, nas eleições de 2024. O partido governista Morena divulgará o resultado de suas pesquisas em 6 de setembro.

As lideranças do PAN e do PRD têm manifestado publicamente seu apoio a Gálvez como candidata da frente e pedem que Paredes decline a seu favor.

Enquanto outras ações ou decisões não forem tomadas, "está vigente a operação para realizar a consulta no domingo, 3 de setembro", disse Arturo Sánchez, integrante do comitê organizador da Frente Ampla à rádio local Grupo Fórmula.

Um anúncio público do presidente do PRI, Alejandro Moreno, está previsto para as próximas horas desta quarta-feira.

De ascendência indígena otomí e origem popular, Gálvez é símbolo do despertar de uma oposição que estava fragilizada e dividida, e se tornou alvo de ataques do presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador desde o lançamento de sua candidatura, em junho.