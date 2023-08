Um século de esforços para controle de terremotos no Japão

A capital japonesa não se parece em nada com a mesma de um século atrás, que foi atingida pelo grande terremoto de Kanto, em 1923, com magnitude 7,9 e que deixou 105 mil mortos.

Takashi Hosoda estava em um edifício de Tóquio quando, em 11 de março de 2011, o terremoto de magnitude 9 abalou a capital. O arquiteto, no entanto, "não ficou muito preocupado", já que os edifícios modernos no Japão são projetados para proteger seus ocupantes.

"O mecanismo de supervisão e revisão de projeto e construção no local é um fator muito importante para garantir a qualidade da estrutura e o comportamento do edifício durante os terremotos", acrescenta.

Os outros temores no arquipélago, que registra cerca de 10% dos terremotos do mundo, serviram como aprendizado para a ampliação dos parâmetros deste código sísmico - um dos mais rigorosos do mundo, destacou Nakano à AFP.

A catástrofe de 1 de setembro de 1923 marcou "o início do projeto estrutural sísmico no Japão", indica Yoshiaki Nakano, um engenheiro sísmico do Instituto Nacional de Pesquisa para Ciências da Terra e Prevenção de Desastres (Nied, na sigla em inglês).

As primeiras estruturas foram adaptadas com medidas antiterremotos adicionais, encontradas nos prédios modernos.

Grandes almofadas de borracha são instaladas sob as fundações para isolá-las das vibrações do solo, amortecedores são distribuídos nos pisos e alguns colocam pêndulos que pesam centenas de toneladas no topo, para neutralizar o movimento do edifício durante um terremoto.

O Toranomon Hills Mori Tower, construído em 2014 com mais de 247 metros de altura, possui sistemas antissísmico - com 516 amortecedores de óleo incluídos, cada um com um macaco hidráulico de elevação de 1,7 metros de largura.