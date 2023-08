Putin e Kim Jong Un trocaram cartas enquanto a Rússia quer munições da Coreia do Norte

Ele acrescentou que as cartas estavam "mais no nível superficial", mas que as negociações entre a Rússia e a Coreia do Norte sobre a venda de armas estavam avançando. Os líderes trocaram as cartas após a visita de Shoigu, disse o porta-voz americano.

"Após a visita de Shoigu, outro grupo de autoridades russas viajou para Pyongyang para dar continuidade às discussões sobre possíveis negócios de armas entre a RPDC e a Rússia", disse Kirby, usando o acrônimo para a República Popular Democrática da Coreia.

Kirby se recusou a detalhar como as autoridades norte-americanas obtiveram a inteligência.

Pouco antes de a Casa Branca revelar as novas informações sobre as negociações de armas entre a Coreia do Norte e a Rússia, a Coreia do Norte lançou um míssil balístico em direção às suas águas orientais, de acordo com os militares da Coreia do Sul.

O teste do míssil ocorreu poucas horas depois que os EUA enviaram pelo menos um bombardeiro de longo alcance para a Península Coreana em uma demonstração de força contra o Norte.

O governo Biden argumentou repetidamente que o Kremlin se tornou dependente da Coreia do Norte, bem como do Irã, para obter as armas de que precisa para combater sua guerra contra a Ucrânia. A Coreia do Norte e o Irã estão amplamente isolados no cenário internacional por seus programas nucleares e registros de direitos humanos.