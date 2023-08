PSV, Copenhague e Royal Antwerp se garantem na fase de grupos da Champions

O PSV Eindhoven goleou nesta quarta-feira o Glasgow Rangers, por 5 a 1, no jogo de volta do playoff da Liga dos Campeões (2-2 na ida) e com isso vai disputar a fase de grupos da mais importante competição europeia de clubes.

O marroquino Ismail Saibari marcou os dois primeiros gols do clube holandês (35' e 53'). Luuk de Jong (66') e Joey Veerman (78') ampliaram e Connor Goldson marcou contra (81') fechando a goleada.

Nos demais jogos da noite, o belga Royal Antwerp e o dinamarquês Copenhague também se classificaram ao eliminar respetivamente o AEK Atenas e o polonês Rakow Czestochowa.