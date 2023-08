Idalia tocou o solo nesta quarta-feira (30) na costa noroeste da Flórida como um furacão de categoria 3, anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Kiev enfrenta maior ataque russo em vários meses

A Ucrânia afirmou nesta quarta-feira (30) que a defesa antiaérea do país derrubou mais de 20 mísseis de cruzeiro e vários drones explosivos, no ataque mais potente contra Kiev desde a primavera (hemisfério norte, outono no Brasil), que provocou duas mortes.

=== GABÃO ELEIÇÕES GOLPE ===

LIBREVILLE:

Militares dão golpe de Estado no Gabão e anunciam prisão domiciliar do presidente

Um grupo de militares anunciou nesta quarta-feira (30) o "fim do atual regime" no Gabão e a prisão domiciliar do presidente Ali Bongo Ondimba, poucas horas após o anúncio da reeleição do mandatário, que estava há 14 anos no poder.

PARIS:

Sete golpes de Estado em três anos na África

A África foi testemunha de sete golpes de Estado desde agosto de 2020, o mais deles o desta quarta-feira (30) no Gabão.

=== ITÁLIA CINEMA FESTIVAL ===

VENEZA:

Festival de Veneza começa sem brilho pela ausência de estrelas americanas

A 80ª edição do Festival de Cinema de Veneza começa nesta quarta-feira (30) sem estrelas ou brilho, com a exibição de um filme italiano e com a greve dos atores e roteiristas de Hollywood como pano de fundo.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

Cidade do México perde emblemáticas palmeiras por doenças e mudanças climáticas

As palmeiras enfileiradas que embelezavam o bairro central de Narvarte, na Cidade do México, são um ícone da capital mexicana. Porém, doenças e as mudanças climáticas estão afetando estas plantas, que estão sendo arrancadas da cidade, assim como em outros locais do planeta.

-- ÁSIA

XANGAI:

EUA alerta que investir na China pode se tornar 'muito arriscado'

A China poderá tornar-se "muito arriscada" para as empresas americanas se o clima regulatório não mudar, alertou a secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, nesta quarta-feira (30), no final da sua visita à potência asiática.

CIDADE DO VATICANO:

Papa visita a Mongólia em viagem marcada pelo interesse geopolítico

O papa Francisco viaja esta semana à Mongólia, um país que pode parecer surpreendente levando em consideração sua minúscula comunidade católica, mas estratégico devido a sua localização entre Rússia e China, duas potências.

-- ÁFRICA

NAIRÓBI:

Sexo, mentiras e redes: desinformação contra mulheres políticas na África

Semanas depois de sua nomeação na assembleia do condado de Kwale, sudeste do Quênia, Judy Kengo se viu 'no olho de um furacão' por uma foto manipulada na qual supostamente beijava outra mulher.

-- OCEANIA

SYDNEY:

Austrália terá referendo sobre direitos indígenas em 14 de outubro

A Austrália realizará um referendo histórico sobre os direitos de sua minoria aborígene em 14 de outubro, anunciou o primeiro-ministro Anthony Albanese nesta quarta-feira (30).

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Gigantes do petróleo apostam em propaganda com influenciadores digitais

Gigante petroleiras como a Shell ou a BP estão investindo em influenciadores digitais para promoverem seus produtos nas redes sociais, uma estratégia que busca atrair o público mais jovem e que tem sido criticada por fazer propaganda dos combustíveis fósseis.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

TÓQUIO:

Um século de esforços para controle de terremotos no Japão

Takashi Hosoda estava em um edifício de Tóquio quando, em 11 de março de 2011, o terremoto de magnitude 9 abalou a capital. O arquiteto, no entanto, "não ficou muito preocupado", já que os edifícios modernos no Japão são projetados para proteger durante o fenômeno.

=== ESPORTE ===

- TÊNIS

