Ondas de calor marinhas têm efeito mínimo na abundância de peixes, diz estudo

As ondas de calor marinhas têm um efeito mínimo na abundância de peixes e causam poucas mudanças na composição das populações de peixes no Hemisfério Norte, de acordo com um estudo publicado na revista Nature nesta quarta-feira (30).

"Esses resultados me surpreenderam", reconheceu Alexa L. Fredston, professora assistente do Departamento de Ciências Oceânicas da Universidade da Califórnia e principal autora do estudo, em um e-mail para a AFP.

"Sabemos que as comunidades de peixes responderam ao aquecimento em longo prazo dos oceanos, movendo-se em direção aos polos, o que pode mudar a biomassa e sua composição em um local específico. Por isso, esperava resultados similares - como uma comunidade de peixes com mais espécies de águas quentes e menos das águas frias do que o habitual - depois destas ondas de calor marinho", explicou a pesquisadora.