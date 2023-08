Líder republicano McConnell volta a sofrer ausência durante coletiva

O líder dos republicanos no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, voltou a despertar dúvidas sobre sua saúde após sofrer uma longa ausência durante uma coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (30), no segundo episódio do tipo em um mês.

Enquanto estava em viagem por Kentucky, seu estado natal, o senador McConnell, de 81 anos, ficou paralisado por cerca de 30 segundos, incapaz de responder à pergunta de um repórter.

A pergunta havia sido sobre sua intenção de concorrer à reeleição em 2026.