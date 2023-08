Kolo Muani falta a treino do Eintracht Frankfurt para forçar saída ao PSG

O Eintracht confirmou que Kolo Muani não será relacionado para o jogo de volta do mata-mata da Liga Conferência nesta quinta-feira, contra o Levski Sofia.

O clube alemão confirmou que o jogador, de 24 anos, não compareceu à atividade devido ao "seu desejo de ser transferido para outro clube antes do fechamento da janela de transferências", que acontece na próxima sexta-feira.

O atacante francês Randal Kolo Muani faltou ao treino do Eintracht Frankfurt desta quarta-feira (30), em mais uma tentativa de forçar sua saída para o Paris Saint-Germain.

A ida, na Bulgária, terminou em 1 a 1, sendo o francês o autor do gol do time de Frankfurt.

Markus Kroesche, diretor esportivo do clube alemão, disse em comunicado que "conhecemos um Randal diferente e conhecemos sua verdadeira personalidade", acrescentando que "o comportamento não tem influência no mercado de transferências".

Na terça-feira, o atacante declarou ao canal Sky da Alemanha que "uma transferência para Paris é agora uma oportunidade única para mim. Gostaria de me transferir para o PSG e já disse aos meus dirigentes".

Jogador com mais assistências na temporada passada na Bundesliga, Randal Kolo Muani marcou 23 gols contando todas as competições em sua primeira temporada no Eintracht.

dwi/gj/dam/cb/aa