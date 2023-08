Justiça dos EUA abandona diligências contra ex-cardeal acusado de agressão sexual

A justiça americana anunciou, nesta quarta-feira (30), o abandono das diligências contra o ex-cardeal Theodore McCarrick, de 93 anos, devido à sua "incapacidade" para ser julgado, dois anos depois de ser indiciado por agredir sexualmente um adolescente há 50 anos.

Um juiz do estado de Massachusetts considerou que McCarrick "está incapacitado para comparecer em juízo", segundo um vídeo de uma visita preliminar no tribunal de Dedham, no nordeste do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Promotoria anunciou na mesma audiência que renunciava prosseguir com as diligências criminais contra o religioso, que foi indiciado, em julho de 2021, por "agressão sexual contra um jovem de mais de 14 anos".