Furacão Idalia provoca grandes inundações em sua passagem pela Flórida

A Flórida enfrenta grandes inundações nesta quarta-feira (30), após a passagem do furacão Idalia, que atingiu a costa noroeste do estado e agora ameaça a Geórgia.

Idalia tocou o solo da costa noroeste da Flórida às 07h45 (08h45 no horário de Brasília) perto de Keaton Beach, como um furacão de categoria 3 em uma escala até 5, e com ventos de até 215 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

O último boletim da agência relatou que ele perdeu força à medida que avança em direção ao estado da Geórgia, com rajadas de 120 km/h. Às 15h, no horário de Brasília, ele estava localizado a cerca de 20 km da cidade de Waycross, naquele estado.