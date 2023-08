Desemprego no Chile sobe para 8,8% no trimestre móvel maio-julho

O desemprego no Chile subiu para 8,8% no trimestre móvel entre maio e julho, um aumento de 0,9 ponto percentual em comparação ao mesmo período do ano passado, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta quarta-feira (30).

O aumento do desemprego se deu ao maior número da população ativa (3%) frente ao total de pessoas que encontraram emprego (2%), sobretudo em setores como a saúde, o comércio e a administração pública.

De acordo com os dados da pesquisa de emprego do INE, no período analisado, a população ativa chegou aos 9,89 milhões de pessoas, enquanto os desempregados totalizaram 868.170.