Cuba expressa ao Clube de Paris vontade de honrar dívida

O governo de Cuba manifestou nesta quarta-feira (30) vontade de honrar seus compromissos de dívida contraídos desde 2015 com o Clube de Paris, que reúne 14 países credores da ilha.

"Reitero a vontade do governo cubano de honrar os compromissos assumidos com nossos credores" sempre que em condições viáveis para a ilha, disse o ministro do Comércio Exterior, Ricardo Cabrisas, a uma delegação do Clube de Paris que está em Havana para discutir a alteração das datas dos pagamentos atrasados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As declarações foram transmitidas pela TV estatal, com imagens do encontro entre as duas delegações.