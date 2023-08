Corinthians vence Estudiantes nos pênaltis e vai às semifinais da Sul-Americana

O Corinthians se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana de forma dramática ao vencer o argentino Estudiantes nos pênaltis (3 a 2), após perder por 1 a 0 no tempo regulamentar, no confronto das quartas de final disputado nesta terça-feira (29) em La Plata (50 km ao sul de Buenos Aires).

Os argentinos precisavam vencer por mais de um gol de diferença para conseguir a vaga e partiram para cima desde os primeiros instantes.

Logo no primeiro minuto de jogo o atacante uruguaio Mauro Méndez abriu o placar para o Estudiantes dando início a um bombardeio contra o Timão.