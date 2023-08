Comunicado do Business Wire :VertiGIS

Situada em Bonn, a ibR se especializa em SIG para cadastro e topografia. A empresa compartilha a mesma visão da VertiGIS com relação à evolução de gestão de terras possibilitada por meio da entrega de software de SIG moderno.

"Sentimos que nossos clientes novos e atuais se beneficiarão bastante dos recursos aprimorados que a ibR nos traz", afirmou Andy Berry, CEO da VertiGIS. "Com as décadas de experiência das duas empresas nas áreas de cadastro, topografia e desenvolvimento de terras, nos sentimos extremamente bem posicionados para ajudar a acelerar inovação digital adicional para nossos clientes e, especificamente, expandir as soluções da VertiGIS específicas do setor para gestão de terras. Esse é um pilar do nosso negócio global".

"Estou muito satisfeito que os pontos fortes complementares de ambas as empresas estão sendo combinados e que podemos trabalhar juntos como equipe para apoiar os municípios e autoridades públicas na geração de valor agregado a partir dos dados do seu SIG. Dessa forma, podemos ajudar a acelerar mais a digitalização na Alemanha", afirmou o Dr. Hans-Gerd Riemer, CEO da ibR.

A VertiGIS, com o apoio da firma global de investimentos focada em tecnologia, Battery Ventures, continua crescendo e diversificando seu negócio em toda a Europa e América do Norte desde 2017. Além de governos, a empresa ajuda concessionárias e outros clientes a usar a tecnologia de SIG para coletar, manter, armazenar e gerenciar informações críticas que tenham elementos geográficos e espaciais inerentes. Por exemplo, a tecnologia ajuda as empresas de fornecimento de água a notificar clientes afetados por interrupções no serviço, governos locais a gerenciar contratos de manutenção e gigantes do varejo a identificar os melhores locais para novas lojas, entre outros casos de uso.

A VertiGIS também anunciou a fundação de seu Centro de Inovações em Berlim. "O Centro de Inovações será focado no desenvolvimento de soluções SaaS e na nuvem para garantir que nosso portfólio de tecnologia forneça o melhor valor aos nossos clientes no longo prazo", concluiu Berry.

Sobre a VertiGIS