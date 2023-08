Comunicado do Business Wire :Starr Insurance

Christopher Magee, Vice President, International Head of Financial Lines and Professional Liability (Photo: Business Wire)

A Starr Insurance anunciou a chegada de Christopher Magee à empresa. Ele assume o cargo de vice-presidente e chefe internacional de Linhas Financeiras e Responsabilidade Profissional, uma nova função centrada no crescimento dos negócios fora dos EUA e em ajudar os clientes a gerenciar seus riscos no mundo inteiro.

Chris tem mais de 25 anos de experiência em gerenciamento de linhas financeiras em grandes companhias de seguros multinacionais dos EUA - seja nos EUA, Canadá, Reino Unido e Suíça. Ao longo de sua carreira, ele se especializou em riscos de responsabilidade financeira e profissional.

Formado pela Universidade de Rhode Island, Chris saiu recentemente de Londres e agora está na cidade de Nova York.

