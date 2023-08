Comunicado do Business Wire :H.I.G. Capital

Desde a aquisição da H.I.G., a Eletromidia mudou de jogador OOH de porte médio no Brasil para líder do mercado, ampliando em diversos segmentos OOH, firmando mais de 70 novos contratos com proprietários de sites, digitalizou seu portfólio atual e adquiriu oito empresas midiáticas. Em fevereiro de 2021, a Eletromidia abriu capital com sucesso na Bolsa de Valores brasileira sob o nome ELMD3, tornando-se a primeira empresa do setor de mídia de capital aberto no Brasil.

Ao anunciar a transação, Fernando Marques Oliveira, diretor administrativo e presidente da H.I.G. da América Latina comentou: "O investimento da Globo na Eletromidia é um marco importante na parceira bem-sucedida da H.I.G. com a empresa. Destaca o valor gerado durante o período de retenção da H.I.G. e gera novas oportunidades para a empresa expandir ainda mais seu alcance no setor midiático. Estamos ansiosos para colaborar com a Globo para seguir apoiando a Eletromidia no futuro."

A H.I.G. Capital ("H.I.G."), empresa global líder de investimento alternativo com gestão de US$58 bilhões, tem a alegria de anunciar que uma de suas afiliadas vendeu uma porção de sua participação na Eletromidia ("Eletromidia" ou a "empresa"), a empresa líder de mídia out-of-home (OOH) no Brasil, para o Grupo Globo ("Globo"), conglomerado midiático líder na América Latina. A H.I.G. segue como a acionista majoritária da Eletromidia.

Paulo Marinho, o CEO da Globo, afirmou: "Essa aquisição aproxima a Globo de um setor altamente complementar do mercado publicitário. Estamos impressionados com a evolução de digitalização pela qual a Eletromidia passou. A empresa está bem posicionada e tem sinergia sólida com o portfólio comercial da Globo."

Alexandre Guerrero, o CEO da Eletromidia, acrescentou: "Estamos confiantes de que o investimento Grupo Globo acelerará ainda mais a trajetória de crescimento da Eletromidia e solidificará sua liderança no setor OOH. A transação inicia um animador novo capítulo da história da empresa e estamos empolgados quanto às novas oportunidades de crescimento por vir."

Sobre a Eletromidia

Criada em 1993 e com sede em São Paulo, a Eletromidia é um jogador central no mercado brasileiro de mídia out-of-home, com presença única em todos os setores verticais principais - transporte, elevadores, shoppings, aeroportos e ruas. A partir de julho de 2023, a empresa conta com mais de 60 mil painéis em 20 ruas brasileiras. Para mais informações, consulte a seção de relações com investidores no site da empresa https://ri.eletromidia.com.br/

Sobre a Globo

A maior empresa midiática na América Latina, a Globo reúne TV aberta e canais pagos da TV, streaming e produtos digitais e alcança quase 100 milhões de pessoas no Brasil diariamente. Graças a sua rede extensa de subsidiárias associadas por todo o país, ela pode ser local, regional e nacional simultaneamente. Ela oferece ao público uma experiência de visualização completa, que combina a capacidade de produzir conteúdo de alta qualidade com conhecimento tecnológico, com distribuição em diversas plataformas como a TV Globo, um canal de transmissão de TV; seus 26 canais pagos; seu SVOD e a plataforma de streaming Globoplay; e produtos digitais como noticiários (g1), esportes (ge.globo) e entretenimento (gshow), entre outros.