Comunicado do Business Wire :Belkin

Hoje, o Business Intelligence Group nomeou a Belkin vencedora no programa 2023 Sustainability Awards, ao reconhecer a transição da Belkin para plásticos reciclados após o consumo (PCR) na categoria Iniciativa de Sustentabilidade do Ano. Os prêmios de Sustentabilidade homenageiam pessoas, equipes e organizações que fizeram da sustentabilidade uma parte integrante de sua prática empresarial ou missão internacional. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230830508342/pt/ Belkin International awarded for global sustainability for the fifth year (Graphic: Business Wire)

Nos últimos 12 meses, a Belkin tomou uma decisão deliberada e metódica de retirar resíduos plásticos dos consumidores e reaproveitá-los para criar novos produtos. A Belkin está comprometida em lançar novos produtos desenvolvidos de modo responsável e, ao mesmo tempo, revisar portfólios existentes de alto volume no catálogo, ao introduzir plásticos PCR, embalagens 100% isentas de plástico e redução nos tamanhos das embalagens. Em sua primeira fase iniciada no começo deste ano, a Belkin vem fazendo a transição de 17 de seus produtos mais populares para incorporar um mínimo de 72% de PCR sem comprometer a qualidade, durabilidade e segurança. "Estamos orgulhosos de recompensar e reconhecer a Belkin por seus esforços de sustentabilidade", disse Maria Jimenez, Diretora de Nomeações do Business Intelligence Group. "Ficou claro para nossos juízes que sua visão e estratégia continuarão produzindo resultados rumo a um mundo mais limpo e sustentável. Parabéns!" Para mais informação sobre a sustentabilidade da Belkin, acesse: https://www.belkin.com/company/sustainability/ Sobre a Belkin A Belkin é líder no mercado de acessórios, oferecendo soluções de energia, proteção, produtividade, conectividade, áudio, segurança e automação residencial a uma ampla gama de componentes eletrônicos de consumo e ambientes empresariais nos últimos 40 anos. Concebida no sul da Califórnia e vendida em mais de 100 países, a Belkin cria produtos que capacitam pessoas a aproveitar mais a cada dia, seja no lar, no trabalho ou em uma nova aventura. Em 2018, a Belkin International se fundiu com a Foxconn Interconnect Technology para impulsionar sua influência mundial, enquanto mantém seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação e sustentabilidade. A Belkin permanece inspirada para sempre pelas pessoas e pelo planeta em que vivemos. Sobre o Business Intelligence Group

O Business Intelligence Group foi fundado com a missão de reconhecer verdadeiros talentos e desempenho superior no mundo dos negócios. Ao contrário de outros programas de premiação do setor, executivos de negócios, aqueles com experiência e conhecimento, julgam os programas. O exclusivo sistema de pontuação e de propriedade da organização mede seletivamente o desempenho em diversos domínios comerciais e, a seguir, recompensa as empresas, cujas conquistas estão acima das de seus pares. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

