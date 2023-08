CNN anuncia o experiente executivo Mark Thompson como seu novo diretor

A CNN anunciou, nesta quarta-feira (30), que o experiente executivo britânico Mark Thompson assumirá como novo diretor da emissora, que luta para reverter uma queda na audiência.

Thompson - ex-diretor-geral da BBC e ex-presidente e ex-CEO da The New York Times Company - começará no novo cargo em 9 de outubro, informou a controladora da CNN, Warner Bros. Discovery, em um comunicado.

Ele assume depois de o ex-diretor Chris Licht deixar em cargo em junho, após enfrentar polêmicas por decisões editoriais, incluindo uma entrevista com a presença de plateia com o ex-presidente Donald Trump, que foi dominada por aplausos dos apoiadores do magnata e ataques à moderadora Kaitlan Coollins.