Cidade do México perde emblemáticas palmeiras por doenças e mudanças climáticas

As palmeiras enfileiradas que embelezavam o bairro central de Narvarte, na Cidade do México, são um ícone da capital mexicana. Porém, doenças e as mudanças climáticas estão afetando estas plantas, que estão sendo arrancadas da cidade, assim como em outros locais do planeta. Trata-se da espécie Phoenix canariensis, originária das Ilhas Canárias, que pode viver até 200 anos e mede entre 10 e 13 metros de altura. Estas emblemáticas palmeiras estão sendo removidas devido a uma doença chamada "Amarelecimento Letal do Coqueiro", causada por um inseto e que tem afetado esse tipo de vegetação em outras partes do mundo.

O governo mexicano garante que até agora a ciência não conseguiu um controle eficaz desta praga. Em outros países, como a Espanha, as autoridades realizam tratamentos para tentar combater o inseto nocivo, conhecido como "bicudo-vermelho" (Rynchophorus ferrugineus). Em junho de 2022, o Uruguai emitiu um alerta fitossanitário após detectar a presença do "bicudo-vermelho", que também ataca milhares de palmeiras da mesma espécie no departamento de Canelones, localizado no sul do Uruguai. Em Montevidéu, esta espécie de palmeira é também um elemento característico da paisagem urbana. Ela foi introduzida por imigrantes no século XVIII para fins ornamentais, e de valor patrimonial em emblemáticos espaços públicos, praças e parques, bem como ao longo de estradas e avenidas.

O Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai (MGAP, na sigla em espanhol) então anunciou um plano de contingência para evitar a propagação deste inseto nativo do Sul da Ásia, que causa danos irreversíveis às palmeiras. Como forma de prevenção, o MGAP recomendou tratamentos de endoterapia e autorizou a aplicação de determinados inseticidas.

Na capital mexicana, por sua vez, a cor amarelada que assumem após serem infectadas, contrasta com o verde das outras árvores ao redor, sendo necessária a sua remoção, que destrói parte da história da cidade. "São as mudanças climáticas, as temperaturas, que nos últimos anos (aumentaram) não só no México, mas em todo o mundo (...), que fazem com que uma planta fique muito mais sobrecarregada, entre em maior estresse", explicou à AFP Reyna Rojas, doutora em Fitopatologia. Segundo registros da imprensa mexicana, essa vegetação está presente na capital pelo menos desde a década de 1950.