Chelsea e Everton sofrem, mas avançam na Copa da Liga inglesa

Chelsea e Everton sofreram mais que o esperado contra times da 4ª divisão para superar a segunda fase (32-avos de final) da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (30).

Depois de o Wimbledon abrir o placar com um gol de James Tilley aos 19 minutos, o Chelsea, atualmente 10º colocado da Premier League com três jogos disputados, reagiu e virou por meio de Noni Madueke de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1) e do argentino Enzo Fernandez (72'), seu primeiro gol pelo clube londrino.

O Everton, em queda livre no Campeonato Inglês com três derrotas em três jogos, também ficou atrás no placar no estádio do Doncaster. Mas o clube de Liverpool impôs a lógica com gols do português Beto (73') e do holandês Arnaut Danjuma (88').