Botafogo perde para Defensa y Justicia nas quartas de final e está fora da Sul-Americana

O Botafogo perdeu para o argentino Defensa y Justicia por 2 a 1 e foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira (30) no estádio Florencio Sola em Banfield (periferia sul de Buenos Aires).

Nicolás Fernández (15' e 71') marcou os gols da vitória da equipe portenha sobre o atual líder do Brasileirão, que chegou a empatar no final do primeiro tempo em uma falta cobrada por Lucas Fernandes em que a bola bateu na trave e no goleiro Enrique Bologna, que marcou contra (45+3'). A bola entrou por milímetros e o gol foi confirmado após consulta ao VAR.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os times haviam empatado em 1 a 1 no jogo de ida no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na semana passada.