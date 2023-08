Bia Haddad cai para americana Taylor Townsend no US Open

A brasileira Bia Haddad, número 19 do mundo e semifinalista em Roland Garros este ano, caiu na segunda rodada do US Open com uma inesperada derrota para a americana Taylor Townsend (132ª) nesta quarta-feira (30).

Townsend fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/1) e 7-5, em duas horas e três minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A americana, que ocupa a quinta posição do ranking de duplas, contou com o apoio do público para firmar uma das maiores surpresas do Grand Slam de Nova York até aqui.