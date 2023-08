Vini Jr. é cortado, e Diniz convoca Raphinha para jogos das Eliminatórias

A CBF confirmou, nesta terça-feira (29), o corte do atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, e a convocação de Raphinha, do Barcelona, para ocupar seu lugar nos dois primeiros jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Presente na lista divulgada pelo técnico Fernando Diniz no dia 18 de agosto, Vini Jr. teve que ser cortado devido a uma lesão muscular na coxa direita, sofrida na vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo por 1 a 0 na última sexta-feira, pelo Campeonato Espanhol.

Com isso, Raphinha volta à Seleção desde a sua participação na Copa do Mundo de 2022, em que o Brasil foi eliminado nos pênaltis pela Croácia nas quartas de final.