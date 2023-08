Tsitsipas vence Raonic em sua estreia no US Open; Rune é eliminado

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, 7º do ranking mundial, não teve muitas dificuldades nesta segunda-feira (28) na primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos diante do canadense Milos Raonic (337º), a quem derrotou por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-3 e 6-4 em 1h56 de jogo. Ex-número 3 do mundo, posição que alcançou em 2016, Raonic ficou afastado do circuito por quase dois anos devido a lesões. O canadense de 32 anos, que havia disputado sua última partida antes dos problemas físicos em julho de 2021, em Atlanta, está de volta ao circuito desde junho, quando disputou o ATP 250 de 's-Hertogenbosch, na Holanda. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Ele está tentando voltar ao nível mais alto, então eu sabia que ele não tinha nada a perder e eu precisava jogar meu melhor tênis. Tornei o jogo físico e funcionou", disse Tsitsipas, de 25 anos, sobre o adversário.

Na próxima rodada, o grego vai enfrentar o suíço Dominic Stricker (128º). No ano passado, Tsitsipas foi derrotado na primeira rodada em Nova York, onde nunca passou da terceira rodada. Mais cedo, o dinamarquês Holger Rune, quarto no ranking mundial, sofreu uma eliminação inesperada contra o espanhol Roberto Carballés em sua estreia no US Open. Carballés, 63º do ranking, venceu Rune por 6-3, 4-6, 6-3 e 6-2, que recebeu atendimento médico antes do início do último set.

Rune, de 20 anos, se consolidou no ano passado como um dos novos destaques do tênis com seu triunfo no Masters 1000 de Paris, mas este ano não conseguiu confirmar essa ascensão. Com apenas um título em 2023, no saibro de Munique, ele não conseguiu romper a barreira das quartas de final em nenhum dos quatro Grand Slams. Antes de ser eliminado nas quartas de Wimbledon por Carlos Alcaraz, Rune havia batido o próprio Carballés na segunda fase do torneio.

Desde sua eliminação no Grand Slam britânico, Rune emendou derrotas. Primeiro no Masters 1000 de Toronto e Cincinnati e agora no Aberto dos Estados Unidos. Ao chegar a Nova York, o temperamental tenista dinamarquês havia reclamado publicamente de ter que estrear na quadra número 5, onde acabou apresentando um péssimo desempenho, com 43 erros não forçados e um total de sete break points sofridos. Carballés, especialista em quadras de saibro, deu o troco após sua derrota em Wimbledon e conquistou a primeira vitória de sua carreira contra um tenista do top-10.