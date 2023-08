Todo-poderoso do J-pop abusou sexualmente de artistas jovens, revela investigação

Johnny Kitagawa, fundador de uma agência que dirigiu as carreiras de estrelas do pop japonês desde o início dos anos 1960, agrediu sexualmente artistas jovens da cena musical japonesa durante décadas, de acordo com testemunhos de vítimas colhidos por investigadores, cujo relatório foi publicado nesta terça-feira (29).

A agência Johnny and Associates, que desde sua fundação no início dos anos 1960 por Kitagawa dominou a indústria do entretenimento no Japão, tem a seu crédito o surgimento de bandas famosas como SMAP, TOKIO e Arashi, imensamente populares em toda a Ásia.

Kitagawa faleceu em 2019, aos 87 anos. Durante décadas, foi alvo de rumores sobre abuso sexual de jovens que esperavam fazer carreira no pop japonês.