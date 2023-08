Sem Dudu, Palmeiras recebe Deportivo Pereira por vaga nas semis da Libertadores

Depois de vencer o jogo de ida das quartas de final por 4 a 0 na Colômbia, o Palmeiras recebe no Allianz Parque o Deportivo Pereira nesta quarta-feira (30) às 21h30 (horário de Brasília), sem o lesionado Dudu, para confirmar vaga nas semifinais da Copa Libertadores. O camisa 7, principal arma ofensiva do time de Abel Ferreira, sofreu lesão no menisco e uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito no último domingo, na vitória alviverde sobre o Vasco por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O clube não informou o tempo de recuperação de Dudu, mas o mais provável é que ele não jogue mais em 2023.

Com elenco curto, a ausência do atacante pode dificultar a vida do Palmeiras na reta final da temporada, com o time a 11 pontos do líder Botafogo no Brasileirão e na luta por mais um título de Libertadores. Breno Lopes, Kevin, Luís Guilherme e John John aparecem como substitutos naturais para Dudu. Abel também poderia deslocar o titular Rony para a ponta e usar o centroavante argentino Flaco López. O técnico português também pode optar por dois homens de área, o que abriria uma oportunidade para Endrick, que cumpriu suspensão no jogo de ida. "Todos merecem o mesmo carinho", disse Abel Ferreira após a vitória sobre o Vasco. Além de Dudu, o Palmeiras não poderá contar com o volante Gabriel Menino, que deve ser substituído pelo colombiano Richard Ríos. Dada a ampla vantagem construída na Colômbia, também não está descartada a escalação de um time misto, já pensando no clássico de domingo contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

Com pouco a perder, o Deportivo Pereira espera pelo menos dar algum trabalho ao time paulista, que vem de oito jogos de invencibilidade na Libertadores (sete vitórias e um empate).

Comandado pelo técnico Alejandro Restrepo, o time colombiano chegou às quartas de final em sua primeira participação no torneio continental, deixando para trás times de expressão como Colo Colo e Independiente Del Valle. "Estamos feridos, porque continuo pensando que temos uma grande equipe", disse Restrepo após a derrota por 4 a 0. O treinador, que levou o Deportivo Pereira ao seu primeiro título do Campeonato Colombiano no ano passado, pode fazer uma mudança em seu time titular habitual: Maicol Medina no lugar de Larry Angulo no meio-campo.