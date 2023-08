Prigozhin é enterrado em cerimônia privada em São Petersburgo

O líder e fundador do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgueni Prigozhin, que morreu em um acidente de avião, foi sepultado nesta terça-feira (29) em São Petersburgo, em uma cerimônia discreta e privada.

"A despedida de Yevgueni Viktorovich ocorreu de forma privada. As pessoas que desejam se despedir dele podem ir ao cemitério de Pokrovskoye", escreveu a Concord, uma empresa que pertencia ao mercenário, no Telegram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este foi o primeiro comunicado da companhia desde a tentativa de levante do grupo Wagner contra o Estado-Maior russo, no final de junho, que transformou Prigozhin em um inimigo do poder e um "traidor", segundo o presidente Vladimir Putin.